Haberler

Servis aracı uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Servis aracı uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kaygan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu servis aracı uçuruma düştü. Araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Dömez Köyü yolunda servis aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet E. İ. idaresindeki 16 BIU 540 plakalı servis aracı Dömez Köyü istikametinden Söğüt istikametine seyir halindeyken, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mehmet E. İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri

Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız

Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
400 erkekle beraber oldu, çocuğun babası DNA ile belirlenecek

400 erkekle beraber oldu, şimdi ciddi bir problemi var
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz

Avrupa'ya giden vanalar kapandı! Rus gazı sadece bu ülkelere akacak
Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri

Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok