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Seralık alanda çıkan yangın korkuttu

Seralık alanda çıkan yangın korkuttu
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde seralık alanda çıkan yangın korkuya yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı, can kaybı veya maddi zarar olmadı.

Bilecik'te seralık alanda çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu.

Yangın, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seralık alanda yangın çıktığı yönündeki ihbarın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmasının ardından durum Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yangının küçük çaplı otluk alanda meydana geldiği ve kısa sürede kontrol altına alındığı tespit edildi.

Öte yandan, yangında herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar meydana gelmedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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