Bilecik'te sahtecilikten aranan şahıs 2 yıl 1 ay hapisle tutuklandı

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Bilecik'te 2 yıl 1 ay hapis cezası olan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında S.T. isimli şahsın arandığı tespit edildi. Yapılan sorgulamada şahsın, resmi belgede sahtecilik suçundan yakalama emriyle arandığı belirlendi.

Jandarma ekiplerince yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığında, 2 yıl 1 ay hapis cezasına istinaden tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı