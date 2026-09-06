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Bozüyük'te sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Bozüyük'te sahte para ve dolandırıcılık uyarısı
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Bilecik’te vatandaşlara sahte para uyarısı yapıldı.

Bilecik'te vatandaşlara sahte para uyarısı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince ilçede bulunan 7 iş yeri ziyaret edilerek 54 vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada vatandaşlara 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri ile genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Polis ekipleri, vatandaşların sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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