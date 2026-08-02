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Bilecik’te sahte para uyarısı

Bilecik’te sahte para uyarısı
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Bilecik’te vatandaşlara sahte para uyarısı yapıldı.

Bilecik'te vatandaşlara sahte para uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, sahte para, Toplum Destekli Polislik (TDP) hizmetleri ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler, özellikle sahte para kullanımına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını istedi.

Polis ekipleri, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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