Haberler

Bilecik'te ruhsatsız av tüfeklerine 24 bin 585 TL ceza

Bilecik'te ruhsatsız av tüfeklerine 24 bin 585 TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te gerçekleştirilen ev aramasında 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheli şahsa toplam 24 bin 585 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te 1 adreste bulunan ruhsatsız av tüfeklerine 24 bin 585 TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İli Merkez İlçesi Necmiye Köyü'nde 3 şüpheli şahsa ait 1 adreste ev araması gerçekleştirildi. Yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet fişek, 1 adet silah üstü dürbün ve 1 adet fişeklik ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahsa, 3 ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan toplam 24 bin 585 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
O meşhur fotoğrafın kahramanı 'Ali Dede'den acı haber

'Ali Dede'den acı haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Rasim Ozan'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran'da geri gelecek

Rasim Ozan'dan bomba iddia: Fener taraftarı duyunca çıldıracak
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
'Bulabiliyorsanız bulun' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi

"Bulabiliyorsanız bulun" deyip meydan okuyan genç kız için karar