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Bilecik'te dolandırıcılık uyarısı

Bilecik'te dolandırıcılık uyarısı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları iletişim yoluyla dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Bilecik'te polis ekipleri tarafından vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Çevre Yolu Dinlenme Tesisleri'nde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde vatandaşlara, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru ve etkin kullanımı, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, dolandırıcılık çeşitleri ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini belirterek, kendilerini telefonla arayarak para veya kişisel bilgi talep eden kişilere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlardan, dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları ve çevrelerindeki kişileri de bu konuda bilinçlendirmeleri istendi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin, toplumda güvenlik bilincini artırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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