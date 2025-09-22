Bilecik'te Polis Ekiplerinden Anında Müdahale: Arızalanan Otobüse Akü Takviyesi

Bilecik'te polis ekipleri, yolda arızalanan otobüse akü takviyesi yaptı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aküsü biten şehir içi halk otobüsüne akü takviyesi yaparak hem sürücünün hem de vatandaşların takdirini kazandı. Olay Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracın arıza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye giden trafik ekipleri, sorunun akü kaynaklı olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler, polis aracını otobüse yanaştırarak kendi araçlarından akü takviyesi gerçekleştirdi. Yapılan müdahale ile otobüs yeniden çalıştırılırken, trafik akışının kesintisiz şekilde devam etmesi sağlandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener "Trafik polislerimiz yalnızca denetim yapan değil, aynı zamanda vatandaşın her an yanında olan bir destek unsurudur " dedi. - BİLECİK