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Bilecik'te Otomobil ve Traktör Çarpışması: 1 Yaralı

Bilecik'te Otomobil ve Traktör Çarpışması: 1 Yaralı
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Bilecik merkez Cumalı Köyü'nde otomobil ve traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Bilecik'te otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumalı Köyü'nde seyir halinde bulunan Cansu T. idaresindeki 11 ABN 426 plakalı otomobil, köy girişinde Arif Mehmet K. idaresindeki 11 ER 695 plakalı traktör ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 ABN 426 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Sevgi T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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