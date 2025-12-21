Otomobil ile traktör çarpıştı; 3 yaralı

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak traktöre çarpması sonucu meydana gele trafik kazasında 1' çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Vezirhan-Gölpazarı karayolunda seyir halindeki 07 RN 042 plakalı otomobil sürücü Ahmet Ö. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil Gölpazarı'ndan Beşevler Köyü'ne gitmekte olan Rüstem Ü. idaresindeki 11AAB 734 plakalı traktöre çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Ahmet Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan Hilal Ö. ve 4 yaşındaki E.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK