Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen su tankerine çarptı
Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen su tankerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı, jandarma inceleme başlattı.
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen su tankerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 26 VU 278 plakalı otomobil sürücüsü İ.C. seyir halindeyken bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen E.Ö. idaresindeki 11 ACD 414 plakalı su tankerine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü İ.C. yaralandı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK