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Otomobil su kanalına düştü: 1'i ağır 2 yaralı

Otomobil su kanalına düştü: 1'i ağır 2 yaralı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü. Kazada sürücü ağır, yanındaki yolcu hafif yaralandı.

Bilecik'te kontrolden çıkarak su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi ağır, 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza dün gece, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Bilecik-Söğüt kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yekta A. idaresindeki 34 EZ 3428 plakalı otomobilin Bilecik'ten Söğüt istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Yekta A., acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan Alihan B. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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