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Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu sürücü yaralandı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz Köyü mevkiinde, D650 karayolunun Osmaneli-Sakarya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ufuk T. idaresindeki 11 SC 834 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole düştü.

Kazada yaralanan sürücü Ufuk T., olay yerine gelen acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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