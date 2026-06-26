Bilecik'teki feci kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bilecik'te otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Bozüyük istikametinden kent merkezine seyir halindeki 34 HGN 995 plakalı otomobil sürücüsü T.K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp sürüklendikten sonra devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı