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Bilecik'te maddi hasarla atlatılan trafik kazası

Bilecik'te maddi hasarla atlatılan trafik kazası
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde aynı yönde seyreden otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu maddi hasar oluştu, ölen veya yaralanan olmadı.

Bilecik'te aynı istikamette seyir halindeki otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çiftlik Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; kara yolunda seyir halindeki sürücülerinin adı öğrenilemeyen 54 ALD 527 plakalı otomobil önünde seyreden 06 GAV 344 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ön kısmı adeta hurdaya döner, trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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