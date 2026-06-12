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Karayolları yol kenarında ot biçerken fırlayan taş bir aracın ön camı çatlattı

Karayolları yol kenarında ot biçerken fırlayan taş bir aracın ön camı çatlattı
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Bilecik-Bursa karayolunda Karayolları ekiplerinin ot biçtiği sırada fırlayan taş, seyir halindeki bir aracın ön camını çatlattı. Sürücü Hasan Ü., jandarmaya şikayette bulundu.

Bilecik'te seyir halindeyken yol kenarından fırlayan taş aracın ön camı çatlattı

Olay, Bilecik-Bursa karayolu Dereşemsettin yol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Karayolları bağlı ekipler yol kenarında ot biçtikleri esnada fırlayan taş, karayolunda seyir halindeki Hasan Ü. idaresindeki 11 AAC 654 plakalı aracın camına isabet etti. Ön cam çatlarken, araç sürücü jandarmaya şikayette bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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