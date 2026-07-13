Haberler

Bilecik'te örtü yangını büyümeden söndürüldü

Bilecik'te örtü yangını büyümeden söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Kuyubaşı köyünde çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle 500 metrekarelik alanda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bilecik'te çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Bilecik'e bağlı Kuyubaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve yaklaşık 500 metrekarelik alanda etkili olan örtü yangınına 2 arazözle müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevredeki ormanlık alana sıçramadan tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Orman İşletme Şefliği tarafından soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı

Son dönemin en büyük operasyonu! 81 ilde iki bakanlık harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay

Asistanı herkese aynı yalanı söyleyip paraları toplamış
Otobüste mide bulandıran görüntü! Polis hemen harekete geçti

Otobüste mide bulandıran görüntü
Haluk Levent’in o görüntüleri yeniden gündem oldu! Hem şarkı söyledi hem oynadı

Haluk Levent’in o görüntüleri gündem oldu: Hem şarkı söyledi hem de...
Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü

Seyir halindeyken kabusu yaşadılar!
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık

Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu
Temmuz ayında bir grup doğasever, buzla kaplı göle girdi

Bu göle girmek için bin 900 KM yol yaptılar