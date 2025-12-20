Haberler

Bilecik'te öğrencilere yerli ve milli jandarma sistemleri tanıtıldı

Güncelleme:
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, 346 öğrenciye yerli ve milli güvenlik araç, malzeme ve sistemlerini tanıttı. Etkinlikte jandarmanın görev alanları ve teknolojik imkanları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından 346 öğrenciye, yerli ve milli olarak üretilen araç, malzeme ve sistemlerin tanıtımı yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen faaliyette Refik Aslan Öztürk Fen Lisesi'nde öğrenim gören 346 öğrenci, jandarmanın görev alanları ve kullandığı teknolojik imkanlar hakkında bilgilendirildi. Etkinlik kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından KADES uygulaması ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tanıtımı yapıldı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri trafik araçları ve radar ekipmanlarını öğrencilere tanıtırken, MEBS Şube Müdürlüğü tarafından elektronik ve optik sistemler hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Kriminal Kısım Amirliği olay yeri inceleme malzemelerini tanıtırken, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından yerli ve milli silahlar öğrencilere tanıtıldı. Ayrıca jandarma bünyesinde görev yapan köpek unsurları tarafından yetenek gösterisi icra edildi.

Düzenlenen faaliyete Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı ile İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katılarak öğrencilerle birlikte stantları gezdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, "Öğrencilerimize yerli ve milli imkanlarla geliştirilen araç, malzeme ve sistemlerimizi tanıtarak hem farkındalık oluşturmayı hem de güvenlik güçlerimizin görevlerini yakından tanımalarını amaçladık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
