Bilecik'te Öğrencilere Güvenlik Eğitimi Verildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, 'Bilinçli toplum, güvenli gelecek' projesi kapsamında Dodurga İlkokulunda minik öğrencilere kişisel güvenlik, okul güvenliği ve trafik kuralları ile ilgili eğitimler düzenledi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, "Bilinçli toplum, güvenli gelecek" projesi kapsamında minik öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, 86 öğrenciye çeşitli konularda eğitim verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere kişisel güvenlik, okul ve çevre güvenliği ile doğa ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirme yaptı. Trafik Şube Müdürlüğü personeli ise genel trafik kuralları hakkında sunum gerçekleştirdi. Etkinliğin en ilgi çeken bölümü ise Jandarma Köpek Unsurları tarafından yapılan gösteri oldu. Öğrenciler, köpeklerin görev kabiliyetlerini ve eğitim süreçlerini yakından izleme fırsatı buldu.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, çocukların güvenlik bilincinin küçük yaşta geliştirilmesinin geleceğe yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Jimmy Faruk:





