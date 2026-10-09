Haberler

Bilecik'te narkotik operasyonunda metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te narkotik operasyonunda metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmada muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.

'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Camide servet dolu çantayı çaldı! Polis 620 dakikalık görüntüyü izleyip yakaladı

Camide servet dolu çantayı çaldı! 620 dakikalık takiple yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davasının firarisi Murat Gülibrahimoğlu'nun Yunanistan'da yakalandığı iddia edildi

İBB davasının firari isminin Yunanistan'da yakalandığı iddia edildi
Kızılcık Şerbeti'nde şok ayrılık! İki senarist birden gitti

Fenomen dizide şok ayrılık! İkisi birden ayrıldı

Üsküdar'da 1 yıldır protesto edilen McDonald's şubesi mühürlendi

365 gün süren protesto sonuç verdi
New York’ta ICE dehşeti! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu

5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu
Şili'de sel felaketi! Sulara kapılan sürücü dehşet anlarını kaydetti

Korku filmi değil gerçek!
Céline Dion sahnede düştü, hiçbir şey olmamış gibi konsere devam etti

6 yıl sonra sahnelere dönen dünyaca ünlü şarkıcıya nazar değdi
Otel yemeğinde fare skandalı tersine döndü! Bu kez müşteriler suçlanıyor

Otel yemeğinde fare skandalında işler tersine döndü