Bilecik'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te aynı istikamette seyir halindeki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Eski Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'ndan seyir halindeki Şahin B. idaresindeki 32 FB 621 otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı esnada aynı istikamette seyreden Resulü A. idaresindeki 63 AID 633 plakalı motosiklet çarptı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Resulü A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK