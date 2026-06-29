Direksiyon hâkimiyetini kaybeden motosiklet tarlaya savruldu: 1 yaralı

Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsünün tarlaya savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Söğüt-Eskişehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hanife D. idaresindeki 11 ACT 303 plakalı motosiklet, Söğüt istikametinden Eskişehir yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya savruldu. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hanife D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı