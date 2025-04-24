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Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bilecik merkezinde seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü Kübra D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrul Sokak üzerinde seyir halinde 11 ACC 031 plakalı motosiklet sürücüsü Kübra D., Karayolları kavşağına geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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