Haberler

Yayaya çarpmamak için manevra yapınca hastanelik oldu

Yayaya çarpmamak için manevra yapınca hastanelik oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet sürücüsü, aniden yola fırlayan bir yayaya çarpmamak için direksiyonuna hakim olamayarak kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde aniden yola çıkan yayaya çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü gözünü hastanede açtı.

Kaza, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Eski Otogar Kavşağı'ndan meydana geldi. Karayolları istikametine seyir halindeki 11 ACT 369 plakalı motosiklet sürücüsü Ç.K. kavşağa gelmeden yola aniden fırlayan yayaya çarpmamak için aracın direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı Ç.K. olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı

Türk yolcuların da olduğu Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sözleri

Şampiyonluk sonrası dilinde Trabzonspor var
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum

Müjdeli haberi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu

Verecekleri konser bir kentimizi karıştırdı! 60 vakıf ayağa kalktı