Bilecik'te motosiklet kazası: 1 yaralı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Karaköy köy yolu Pazaryeri-Bilecik istikametinde, Atahan Y., isimli şahsın kullandığı 16 BSD 205 plakalı motosiklet, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK
