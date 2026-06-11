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Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı

Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı
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Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağı alt sokağında 11 AD 186 plakalı motosiklet ile 11 ACS 132 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet park halindeki 16 AC 0524 plakalı otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Hafif sıyrıkları bulunan motosiklet sürücü sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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