Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Söğüt ilçesi Çaltı Köyü baraj yolunda meydana geldi. Çaltı Köyü'ne seyir halindeki 11 ACY 816 plakalı motosiklet sürücü M.U.T. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı