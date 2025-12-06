Haberler

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir motorlu bisiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te motorlu bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi dalçık üstünden üniversite istikametine seyir halindeki Y.A. sevk ve idaresindeki 34 MZY 971 motorlu bisikleti ile petrole giriş yapmak isteyen S.A. idaresindeki 11 AU 194 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motorlu bisiklet sürücüsü Y.A., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


