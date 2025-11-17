Haberler

Bilecik'te Mantar Toplamaya Giden Şahıs Kayıp

Bilecik'in Hasandere Köyü'nde mantar toplamak için giden İsmail Kaya'dan bir daha haber alınamadı. Kayıp şahıs için jandarma ve AFAD tarafından geniş çaplı arama başlatıldı.

Bilecik'e dün öğleden sonra mantar toplamak için ormanlık alana giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan şahıs için ekipler seferber oldu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yarhisar Köyü'nden İsmail Kaya (34) dün sabah traktörü ile mantar toplamak için Bilecik merkeze bağlı Hasandere Köyü'ne geldi. Köye yakın bir yere traktörü park ederek mantar toplamaya giden epilepsi hastası İsmail Kaya, dün 13.30 sıralarında abisini arayıp rahatsızlandığını ve telefonunun şarjının bittiğini söyledi. O saatten sonra bir daha haber alınamayan şahıs için dün 15.30 itibariyle geniş çaplı arama başlatıldı. Bölgede başta jandarma ve AFAD olmak üzere arama kurtarma ve iz takip köpeğiyle birlikte 96 kişilik ekip 1 gündür kayıp şahsı arıyor. Arama çalışmaları devam ederken, şahıstan şimdiye kadar herhangi bir ize rastlanmadı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
