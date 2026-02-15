Haberler

Sakarya Nehri üzerindeki adacıkta balık tutmak isteyen 2 kişi mahsur kaldı

Sakarya Nehri üzerindeki adacıkta balık tutmak isteyen 2 kişi mahsur kaldı
Bilecik'te Sakarya Nehri üzerindeki adacıkta balık tutmak isterken mahsur kalan iki kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Suyun yükselmesi sonucu durum tehlikeli hale gelirken, kurtarılan şahısların sağlık durumları iyi.

Bilecik'te Sakarya Nehri üzerindeki adacıkta balık tutmak isterken mahsur kalan 2 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Vezirhan beldesi İstasyon Mahallesi Cevher Kum Ocağı mevkiinde, Sakarya Nehri üzerinde bulunan adacıkta balık tutmak amacıyla gelen Seyfi Y. ve Metin Y. isimli şahıslar, suların yükselmesi sonucu araçlarıyla birlikte mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - BİLECİK

