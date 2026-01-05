Küçük çaplı ot yangını erken müdahaleyle söndürüldü
Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin erken müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Jandarma, yangınların önlenmesi için sürücülere izmarit atmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü çıkışı Hamitabat Köyü yolu mevkiinde ot çalılık yangını ihbarı alan ekipler hemen harekete geçti. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.
Jandarma, araçlar atılan izmaritlerin ot yangınlarına sebep olduğunu söyleyerek, sürücülere seyir halinde camdan aşağı izmarit atmamaları yönünde uyarıda bulundular. - BİLECİK
