Haberler

Küçük çaplı ot yangını erken müdahaleyle söndürüldü

Küçük çaplı ot yangını erken müdahaleyle söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin erken müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Jandarma, yangınların önlenmesi için sürücülere izmarit atmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Bilecik'te çıkan küçük çaplı ot yangını erken müdahaleyle söndürüldü.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü çıkışı Hamitabat Köyü yolu mevkiinde ot çalılık yangını ihbarı alan ekipler hemen harekete geçti. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Jandarma, araçlar atılan izmaritlerin ot yangınlarına sebep olduğunu söyleyerek, sürücülere seyir halinde camdan aşağı izmarit atmamaları yönünde uyarıda bulundular. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Acun Ilıcalı'nın takımı maça çıkamadı! İşte nedeni

Dün gördüğü manzara canını çok sıktı
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı

Memur zammı sonrası tüm ödemeler arttı! İşte değişen kalemler
Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda