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Bilecik’te kontrolden çıkarak devrilen ATV’nin sürücüsü yaralandı

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Bilecik’te kontrolden çıkan ATV’nin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te kontrolden çıkan ATV'nin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emine P. idaresindeki plakasız ATV, köy içerisinde seyir halindeyken sürücünün elinin gaza takılması sonucu kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ATV'nin devrilmesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emine P., Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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