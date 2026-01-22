Haberler

Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyere çarptı

Bilecik-Osmaneli karayolunda seyir halinde kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı.

Kaza; Bilecik- Osmaneli karayolu 1 Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karayolunda seyir halindeki 26 NY 239 plakalı otomobil sürücüsü A.A. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sağında bulunan bariyere çarparak, durabildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü A.A. yaralanırken, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

