Şarampole uçan araçta bulunan 2 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, 2 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik-Bozüyük-Dodurga karayolu Bozalan mevkiinde meydana geldi. Bozüyük istikametine seyir halindeki 11 ACL 283 plakalı otomobil sürücüsü Sami E. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sol tarafında bulunan ağaçlık alana uçtu. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Müstecep A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK