Bilecik'te Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirhan beldesi yakınlarında A.E.Ç. idaresindeki 34 HHC 495 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada yaralanana otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK