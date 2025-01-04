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Bilecik'te Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Bilecik'te Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Uçtu: 1 Yaralı
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Bilecik'te, Vezirhan beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirhan beldesi yakınlarında A.E.Ç. idaresindeki 34 HHC 495 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada yaralanana otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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