Bilecik'te kış lastiği uygulaması denetimi yapıldı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, kış lastiği uygulaması kapsamında bölgeye gelen araçlarda denetim gerçekleştirdi. Sürücülerin kurallara uyduğu tespit edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince kış lastiği uygulaması kapsamında bölgeye gelen araçlarda denetim yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde sürücülerin kışlık lastik uygulamasına uyduğu tespit edilirken, denetimler sırasında herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince, trafik güvenliğinin sağlanması ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla yapılan kış lastiği denetimlerinin belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
