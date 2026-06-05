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Kaybolan 72 yaşındaki şahıs mezarlıkta bulundu

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde sabah evinden ayrılan ve kendisine ulaşılamayan 72 yaşındaki Ramazan Hilmi Uysal, jandarma ekiplerince köy mezarlığında mezar ziyareti yaparken sağ bulundu.

Bilecik'te kaybolan 72 yaşındaki şahıs mezarlıkta bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Gölpazarı ilçesine bağlı Kümbet Köyü'nden 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM) üzerinden bir ihbarda bulunuldu. İhbarda, Ramazan Hilmi Uysal (72) isimli şahsın sabah saatlerinde evinden ayrıldığı ve kendisine ulaşılamadığı belirtilerek kayıp olduğu bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan araştırma sonucunda yaşlı şahıs, Kümbet köyü mezarlığında mezar ziyareti yaparken bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Uysal, ekipler tarafından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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