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Pelitözü Gölpark'ta kaybolan çocuğu jandarma buldu

Pelitözü Gölpark'ta kaybolan çocuğu jandarma buldu
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Bilecik'te Pelitözü Gölpark mesire alanında kaybolan 5 yaşındaki E.Ü., jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede bulunarak annesine teslim edildi.

Bilecik'te insanların yoğun olarak kullandığı Pelitözü Gölpark mesire alanında kaybolan çocuğu jandarma buldu.

Alınan bilgilere göre; Pelitözü Gölpark'a gezmeye gelen Aysel Ü. isimli kadın, jandarma noktasına gelerek 5 yaşındaki çocuğunun kaybolduğu bilgisini verdi. Jandarma ekipleri hemen seferber olurken, 5 yaşındaki E.Ü. isimli çocuk kısa zamanda bulundu. Çocuk annesine teslim edilirken, anne Aysel Ü. ekiplere çok teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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