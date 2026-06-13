Pelitözü Gölpark'ta kaybolan çocuğu jandarma buldu
Bilecik'te Pelitözü Gölpark mesire alanında kaybolan 5 yaşındaki E.Ü., jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede bulunarak annesine teslim edildi.
Bilecik'te insanların yoğun olarak kullandığı Pelitözü Gölpark mesire alanında kaybolan çocuğu jandarma buldu.
Alınan bilgilere göre; Pelitözü Gölpark'a gezmeye gelen Aysel Ü. isimli kadın, jandarma noktasına gelerek 5 yaşındaki çocuğunun kaybolduğu bilgisini verdi. Jandarma ekipleri hemen seferber olurken, 5 yaşındaki E.Ü. isimli çocuk kısa zamanda bulundu. Çocuk annesine teslim edilirken, anne Aysel Ü. ekiplere çok teşekkür etti. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı