Bilecik'te kasten yaralamadan 4 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Bilecik'te kasten yaralamadan 4 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te kasten yaralama suçundan 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, İnhisar ilçesine bağlı Çayköy'de jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Bilecik'te kasten yaralama suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Mehmet K. (57) isimli şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada, şahsın Söğüt İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı doğrultusunda kasten yaralama suçundan 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
İnhisar ilçesine bağlı Çayköy köyünde yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.