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Kamyonet tarlaya devrildi: 1 yaralı

Kamyonet tarlaya devrildi: 1 yaralı
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Bilecik Çakırpınar köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vedat E. idaresindeki 11 AR 761 plakalı kamyonet, Çakırpınar istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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