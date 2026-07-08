Bilecik'te kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik'te kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Alibeydüzü mevkiinde, Bozüyük-Söğüt kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Ş. idaresindeki 11 AAZ 085 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde bulunan Yılmaz K. yönetimindeki 34 FF 5224 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Halime K., Feyzanur K. ve Nurettin D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerinca yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı