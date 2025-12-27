Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı

Bilecik'te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Bilecik'in Söğüt ilçesi Söğüt-Eskişehir yolu Gündüzbey rampası mevkiinde meydana geldi. Söğüt istikametinden Eskişehir yönüne seyir halinde olan Memiş N. idaresindeki 11 AAF 135 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Eyüp K. yönetimindeki 34 FH 9797 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler Memiş N. ve Eyüp K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre tek taraflı trafiğe açık tutulurken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK