Bilecik Jandarma'dan KADES eğitimi

Bilecik'te Jandarma ekipleri, KADES uygulaması hakkında eğitim verdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından sorumluluk bölgesindeki firmalarda görev yapan kadın çalışanlara yönelik bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi. Ekipler, kadınlara yasal haklar, koruyucu tedbirler ve KADES uygulamasının kullanımına ilişkin bilgiler verdi.

Jandarma, farkındalık çalışmalarının il genelinde devam edeceğini açıkladı. - BİLECİK