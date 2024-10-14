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Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, özel güvenlik personeline 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi verdi. Eğitimde KADES uygulaması tanıtıldı ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel güvenlik personellerine 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncülüğünde, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde özel güvenlik personellerine 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi verildi. Verilen eğitim kapsamında Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımını yapmak, görünürlüğünü artırmak ve uygulamayı daha fazla kadının telefonuna yüklemesini sağlamak için bilgilendirme faaliyeti icra etti.

Faaliyet kapsamında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun ve elektronik kelepçe hakkında da bilgilendirmede bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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