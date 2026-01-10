Haberler

Bilecik'te kaçakçılık operasyonu; binlerce makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, tütün mamülü imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik 2 ayrı operasyonda toplam 7 bin 960 adet makaron ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda, tütün mamülü imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.Bozüyük'te tespit edilen 2 işyeri ve 1 araçta yapılan aramalarda 6 bin 300 adet dolu makaron ele geçirildi. Şüpheli 1 şahıs ifadesi akabinde serbest bırakıldı. Bilecik il merkezinde tespit edilen 1 işyeri deposunda yapılan aramalarda bin 660 adet dolu makaron ele geçirildi. Şüpheli 1 şahıs ifadesi akabinde serbest bırakıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
