Tırın gizli bölgesine saklanmış 846 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan bir tırın gizli bölgesine saklanmış 846 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bozüyük ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Şüphe üzerine durdurulan tırda yapılan aramada 846 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı