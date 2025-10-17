Bilecik'te Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

Bilecik'te kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda çok sayıda dolu makaron ele geçirildiğini duyurdu. 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanırken, konuya ilişkin açıklamada Emniyet Müdürü Gökalp Şener, 'Suça ve suçluya geçit vermiyoruz' ifadelerine yer verdi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen makaronlara el konulurken, yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - BİLECİK