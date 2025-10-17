Bilecik'te Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak sigara ile ilgili gerçekleştirilen operasyonda bir kişiyi gözaltına alırken, çok sayıda dolu makaron ele geçirildi. Emniyet Müdürü Gökalp Şener, suçla mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda çok sayıda dolu makaron ele geçirildiğini duyurdu. 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanırken, konuya ilişkin açıklamada Emniyet Müdürü Gökalp Şener, 'Suça ve suçluya geçit vermiyoruz' ifadelerine yer verdi.
Operasyon kapsamında ele geçirilen makaronlara el konulurken, yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa