Bilecik'te Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak sigara ile ilgili gerçekleştirilen operasyonda bir kişiyi gözaltına alırken, çok sayıda dolu makaron ele geçirildi. Emniyet Müdürü Gökalp Şener, suçla mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

Bilecik'te kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda çok sayıda dolu makaron ele geçirildiğini duyurdu. 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanırken, konuya ilişkin açıklamada Emniyet Müdürü Gökalp Şener, 'Suça ve suçluya geçit vermiyoruz' ifadelerine yer verdi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen makaronlara el konulurken, yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - BİLECİK

