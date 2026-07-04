Jandarmadan çiftçilere trafik ve yangın uyarısı

Bilecik'te jandarma ekipleri, traktör sürücüleri ve çiftçilere trafik ve yangın uyarısında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Bilecik'e bağlı Taşçılar köy yolunda denetim gerçekleştirildi. Denetim sırasında traktör sürücüleri ve çiftçilere, olası traktör kazalarında hayati önem taşıyan Koruyucu Devrilme Sistemi (ROPS) demirinin kullanımı hakkında bilgi verildi. Ekipler ayrıca, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte meydana gelebilecek ot ve anız yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunurken, sürücülere genel trafik kuralları hakkında da bilgilendirme yaptı.

Öte yandan, denetimlerin trafik güvenliğinin artırılması ve olası yangınların önlenmesine yönelik sürdürüleceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı