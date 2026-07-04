Jandarmadan ROPS demiri ve reflektör eğitimi

Bilecik'te jandarma ekipleri, traktör muayenesine gelen sürücülere ROPS demiri ve reflektör eğitimi verdi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı 1'inci Jandarma Motorlu Trafik Timi tarafından Bilecik'e bağlı Taşçılar köyünde gerçekleştirilen traktör muayenesi sırasında 50 traktör sürücüsüne yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Eğitim kapsamında sürücülere, olası devrilme kazalarında hayati önem taşıyan ROPS demirinin kullanımı, trafikte görünürlüğü artıran üçgen reflektör ve tepe lambasının önemi anlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca traktör sürücülerine genel trafik kuralları hakkında da bilgi vererek güvenli sürüş konusunda uyarılarda bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı