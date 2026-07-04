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Bilecik'te 2 bin 775 araç sürücüsü denetlendi

Bilecik'te 2 bin 775 araç sürücüsü denetlendi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde düzenlediği uygulamalarda 2 bin 775 araç sürücüsünü denetledi. 5 bin 758 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, kuralları ihlal eden sürücülere 52 bin 31 lira ceza kesildi, 4 araç trafikten men edildi. Ayrıca park, bahçe, iş yeri ve metruk binalar ile kritik altyapı hatlarında güvenlik kontrolleri yapıldı.

Bilecik'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin 775 araç sürücüsü denetlendi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlere 124 personel katıldı. Uygulamalarda 5 bin 758 şahsın kimlik sorgusu yapılırken, 2 bin 775 araç sürücüsü denetlendi. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere toplam 52 bin 31 lira idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. Denetimler kapsamında ayrıca 33 park ve bahçe, 23 iş yeri ile 40 metruk bina kontrol edildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, sorumluluk bölgesinden geçen NATO Petrol Boru Hattı, BOTAŞ Doğalgaz Boru Hattı ile Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve konvansiyonel tren hattı güzergahında da güvenlik kontrolleri gerçekleştirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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